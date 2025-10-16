Anuncia alcalde de Naucalpan la celebración del Festival Internacional “Las Cuatro Casas”

Naucalpan, Méx,- El próximo 2 de noviembre en el Parque Naucalli, se llevará a cabo el Festival Internacional “Las Cuatro Casas”, con la participación de reconocidas bandas nacionales e internacionales, anunció el alcalde, Isaac Montoya Márquez.

Informó que este festival cuyos eventos artísticos serán gratuitos, surge como una propuesta cultural con sentido popular que busca devolver a los espacios públicos su valor como lugares de encuentro, convivencia y disfrute colectivo.

“Más que un concierto, Las Cuatro Casas representa la fuerza de una comunidad que mantiene viva su historia, sus tradiciones y su identidad compartida”, dijo.

Durante la presentación, el alcalde Isaac Montoya señaló que este festival refleja la historia cultural de Naucalpan, una historia construida por su gente a lo largo del tiempo, donde el arte y la música han sido parte de la vida cotidiana.

“La cultura tiene que estar al alcance de todas y todos, en cada colonia, en cada comunidad, en cada rincón de Naucalpan. Acercar la música y el arte a la gente es reconocer su valor, su historia y su identidad. Este festival representa esa visión: una cultura viva, incluyente y cercana a quienes hacen grande a nuestro municipio”, expresó Montoya Márquez.

El cartel del festival incluye a Los Caligaris, Gondwana, Los Estrambóticos, Liran’ Roll, Sekta Core, Nana Pancha, Rebel Cats, Elli Noise, Pedro y el Lobo, Ace Kool, Skiner y Toster, “quienes compartirán escenario en una jornada musical abierta y completamente gratuita”, recalcó.

Además, el evento ofrecerá actividades gastronómicas, exposiciones nacionales e internacionales sobre el Día de Muertos, una zona infantil para niñas y niños, espacios de convivencia familiar y una arena de lucha libre con una cartelera sorpresa que será revelada próximamente.

“El Festival Internacional “Las Cuatro Casas” celebra ese orgullo que nos une y nos recuerda que Naucalpan sigue escribiendo su historia con orgullo y dignidad. Porque el arte es memoria, es voz y es encuentro. Y porque en Naucalpan, la cultura vuelve a tener sentido de comunidad y de transformación”, finalizó.