Inicia en Toluca, Operativo Intermunicipal Seguridad de región 14

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El gobierno municipal de Toluca que encabeza Ricardo Moreno Bastida, junto con alcaldes y representantes que forman parte de la Región 14, pusieron en marcha el Operativo Intermunicipal de Seguridad.

Lo anterior, con el propósito de reforzar, atender y brindar tranquilidad a los visitantes a la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025.

Por lo que el edil toluqueño, agradeció la suma de esfuerzos de las distintas instancias participantes y destacó que está estrategia coordinada entre los municipios está acompañada de la Policía Estatal, Fiscalía General de Justicia del Estado de México y fuerzas federales.

Acudieron las Presidentas municipales de Chapultepec, Jazmín Delgado López; Mexicaltzingo, Seray Benítez Espinoza; San Mateo Atenco, Ana Aurora Muñiz Neyra y del Presidente municipal de Almoloya de Juárez, Adolfo Solís Gómez; Moreno Bastida destacó que este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de los gobiernos locales por garantizar la seguridad de la población, además ha influido para obtener resultados contundentes y detenciones exitosas, beneficiando así a todas las familias del Valle de Toluca.

También, agradeció la presencia del Fiscal Regional de Toluca, Miguel Ángel Olivares Jacundi y del Coronel Juan Manuel Becerra Mata, Comandante del Vigésimo Quinto Batallón de Infantería con lo que reafirmó su compromiso de trabajar en unidad con los municipios vecinos para consolidar una región ordenada y solidaria, para fortalecer el bienestar de la población, pues participan cuerpos policiales de los municipios de Almoloya de Juárez, Chapultepec, Zinacantepec, Mexicaltzingo, San Mateo Atenco, Calimaya, Metepec, San Antonio la Isla, Temoaya, Xonacatlán y fuerzas federales.

Mientras, el director general de Seguridad y Protección, Jorge Alberto Ayón Monsalve, señaló que este operativo, marca un paso trascendental para la capital mexiquense, ya que refuerza la vigilancia durante la Feria del Alfeñique, garantizando un ambiente seguro para habitantes y visitantes.

También, estuvieron presentes, Maricarmen Rodríguez Durán, Coordinadora de la Región 14 del Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad y los comisarios de los municipios de Metepec, Temoaya, Xonacatlán, Chapultepec, San Mateo Atenco, Almoloya de Juárez y Mexicaltzingo.