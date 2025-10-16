Zinacantepec impulsa jornada de prevención contra el cáncer de mama

Zinacantepec, Méx.- En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Sistema Municipal DIF de Zinacantepec llevó a cabo la jornada “Prevenir el cáncer de mama está en tus manos”, con el objetivo de promover la prevención y la detección oportuna de esta enfermedad que cada año afecta a miles de mujeres en el país.

El presidente municipal acompañó a su esposa, Jessica Ríos Lara, titular del DIF Zinacantepec, durante las actividades que reunieron a mujeres de distintas comunidades para recibir orientación médica, información sobre autoexploración y atención preventiva.

Durante el evento, se destacó la importancia de reconocer la fortaleza y esperanza de las mujeres que han enfrentado el cáncer de mama, quienes son ejemplo de vida, lucha y amor para toda la comunidad.

“El Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama no solo nos invita a fomentar la prevención, sino también a valorar a quienes han demostrado que esta enfermedad se puede enfrentar con coraje y esperanza”, expresó el edil.

El Ayuntamiento y el DIF Zinacantepec reiteraron su compromiso de impulsar acciones que promuevan la salud y el bienestar de las mujeres, subrayando que prevenir también es una forma de amar y de vivir con esperanza.