Muere adolescente en accidente vial en Mezapa La Fábrica

Toluca, Méx.- Un adolescente de 17 años, identificado como Alan, perdió la vida la tarde del jueves tras un accidente entre una motocicleta y un automóvil sobre el Boulevard Isabel de Moctezuma, en el poblado de Mezapa La Fábrica.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance estuvieron involucrados una motocicleta marca KTM y un vehículo Chrysler tipo Shadow. Tras el impacto, el menor quedó tendido sobre el pavimento, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer algo por salvarlo.

“El joven ya no presentaba signos vitales al momento de la llegada del personal de emergencia”, informaron elementos de Protección Civil municipal, quienes confirmaron el fallecimiento en el lugar.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y Estatal para permitir las labores de los peritos y del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación para determinar la responsabilidad de los conductores y esclarecer las causas del accidente.