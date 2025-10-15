Vinculan a implicado en extorsión en agravio de conductor de transporte público

Nicolás Romero, Méx.- Por el delito de extorsión, un individuo identificado como César Alberto “N”, fue vinculado a proceso, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) estableció su probable intervención en esos hechos en agravio del conductor de una unidad de transporte público.

De acuerdo con los actos de investigación de la Fiscalía estatal se estableció que el pasado 30 de septiembre, la víctima, quien tripulaba un vehículo de servicio público fue interceptada por un individuo, en la colonia Vista Hermosa, Primera Sección, en Nicolás Romero.

El probable implicado se colocó a un lado de la ventanilla, simuló sacar un arma de fuego y habría amenazado a la víctima al ostentarse como integrante de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco, además presumiblemente le solicitó dinero como “pago de derecho de piso”. César Alberto “N” le indicó a la víctima que en caso de no pagar el numerario le causaría daño a sus familiares o quemaría su vehículo de transporte público.

De estos hechos tomó conocimiento la Fiscalía Edoméx por lo que inició una indagatoria y recabó datos de prueba, con los cuales solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión contra el probable implicado; mandamiento judicial que fue cumplimentado el pasado 7 de octubre, por elementos de la Policía de Investigación.

El probable implicado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, a disposición de un Juez, quien determinó vincularlo a proceso, con plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva, no obstante, al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que en caso de reconocer a este individuo como probable implicado en otro hecho delictivo, sea denunciado.