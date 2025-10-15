Tres municipios en Puebla siguen incomunicados por lluvias, informó Armenta

Puebla, Méx.- El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló que tres municipios de la entidad siguen incomunicados tras afectaciones por lluvias.

En conferencia de prensa, precisó que son Tlaxco, Pahuatlán y Tlacuilotepec, donde los caminos están completamente cerrados y esperan que este martes pueda llegar maquinaria, para abrir el paso.

Por otro lado, informó que otorgará apoyo al zoológico Animalia tras daños por los deslaves.

Aseguró que el lugar cuenta con los permisos, para operar de manera segura con animales.