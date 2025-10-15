Aprehenden a dos sujetos por homicidio de adolescente en Tultitlán

Tultitlán, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de Jorge Antonio “N” y Martha Patricia “N”, quienes presuntamente estarían relacionados en el homicidio de un adolescente ocurrido en el municipio de Tultitlán.

De acuerdo con los hechos, el pasado 4 de octubre, los dos hoy detenidos, en compañía de otros dos sujetos, privaron de la libertad a la víctima y luego de amordazarlo y maniatarlo, lo subieron a bordo de un vehículo sedan para trasladarlo a un punto en la colonia Buenavista, segunda sección, perteneciente al municipio de Tultitlán, en donde Jorge Antonio “N”, habría dado la orden de disparar en su contra.

Luego de la agresión, el cuerpo fue trasladado a la colonia Ampliación San Mateo, del mismo municipio en donde fue abandonada junto con un mensaje intimidatorio dirigido a miembros de grupos delincuenciales con presencia en la zona.

Una vez que el Ministerio Público tuvo conocimiento de estos hechos, inició la investigación que permitió identificar a Martha Patricia “N” y Jorge Antonio “N” como posibles partícipes de estos actos, por lo que solicitó a la Autoridad Judicial una orden de aprehensión en su contra.

Una vez detenidos, Martha Patricia “N” y Jorge Antonio “N” fueron ingresados al Centro Preventivo y de Readaptación Social de la zona, a disposición de un Juez, quien definirá su situación jurídica. Deben ser considerados inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

