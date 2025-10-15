Lleva GEM servicios a mujeres de la zona oriente con Centro LIBRE en Valle de Chalco

Valle de Chalco, Méx.- El Gobierno del Estado de México inauguró formalmente el Centro LIBRE de Valle de Chalco, uno de los 37 que operan en la entidad, a través de la Secretaría de las Mujeres, para respaldar a mexiquenses en situación de violencia e impulsar su autonomía económica.

Esta acción se enmarca en la política integral impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en sinergia con las estrategias promovidas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Centro LIBRE de Valle de Chalco ofrece servicios psicológicos, jurídicos, educativos y de capacitación laboral; actualmente brinda atención a más de 200 mujeres. Durante el evento, se entregaron constancias de cursos y certificados de educación básica emitidos por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).