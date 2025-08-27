Informa Fiscalía EdoMéx que taxistas privados de su libertad están vivos

Redacción 27 agosto, 2025

Jilotepec, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informó en sus redes sociales que fueron presentados con vida Carlos y Cristóbal, ambos de oficio taxista quienes fueron privados de su libertad el pasado viernes 22 de agosto.

La institución indicó que un grupo de personas los llevó a las instalaciones de esta Fiscalía en el municipio de Jilotepec.

Cabe destacar que previo a su entrega la noche del lunes 25 de agosto se recibió llamada telefónica de un sujeto quien se dijo miembro de un grupo criminal quien manifestó a elementos de la Fiscalía “ya párenle de buscar, los vamos a dejar libres mañana en Jilotepec, déjense de meter en la pinche zona”.

Carlos y Cristóbal presentan algunas lesiones menores, están siendo certificados por el médico legista y el Agente del Ministerio Público recabará su entrevista.