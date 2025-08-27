Sentencian a 26 años de prisión a hombre por trata de personas en Coacalco

Coacalco, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia de 26 años y 3 meses de prisión contra Jorge Solís Rodríguez, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena, en agravio de una mujer de 31 años.

De acuerdo con la investigación, entre mayo de 2021 y agosto de 2023, el sentenciado obligó a la víctima a sostener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero en un inmueble de la colonia El Gigante, en el municipio de Coacalco. Además, la fotografiaba durante los actos y se apropiaba del dinero que ella obtenía.

La indagatoria inició a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía mexiquense. Con los elementos recabados, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión que fue cumplimentada en septiembre de 2024 por la Policía de Investigación. Solís Rodríguez fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde enfrentó proceso judicial.

Tras analizar las pruebas, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria, además de imponerle una multa de 2 millones 360 mil 85 pesos. También fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos.

Con este fallo, la FGJEM reiteró su compromiso de combatir los delitos relacionados con la trata de personas y garantizar justicia a las víctimas.