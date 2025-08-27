Policía de Metepec recupera vehículo con reporte de robo y detiene a dos personas

Metepec, Méx.- Durante los primeros minutos de este martes, elementos de la policía municipal de Metepec lograron la detención de dos personas que se trasladaban a bordo de un vehículo con reporte de robo con violencia, gracias a los patrullajes de vigilancia permanente y al uso de tecnología de videoseguridad implementada recientemente en el municipio.

De acuerdo con el alcalde Fernando Flores Fernández, quien informó del suceso a través de sus redes sociales, la acción tuvo lugar en la intersección de las calles Adolfo López Mateos y Mariano Arista. En ese punto fue localizado un automóvil Chevrolet Spark modelo 2016, color negro, con placas del Estado de México, el cual había sido reportado como robado con violencia el 27 de enero de 2023 en la colonia Científicos, en el municipio de Toluca.

El edil destacó que la identificación y seguimiento del vehículo fue posible gracias a las nuevas cámaras de videovigilancia instaladas en distintos puntos de Metepec, lo que permitió a los uniformados rastrear el trayecto de la unidad y coordinar su intervención de forma oportuna.

Durante la inspección, los agentes detuvieron a dos hombres identificados como Adrián “N”, de 34 años, y Ricardo “N”, de 23, quienes no pudieron acreditar la legal propiedad del vehículo. Según fuentes oficiales, uno de los detenidos, Adrián “N”, cuenta con antecedentes penales por el delito de daño a bienes.

Tanto los individuos como el vehículo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público especializado en Combate al Robo de Vehículos, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

“En Metepec estamos en la ruta de cuidarte”, afirmó el presidente municipal, subrayando el compromiso de su administración con la seguridad ciudadana y la recuperación de espacios seguros para las familias del municipio.