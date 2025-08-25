Mexiquenses hacen historia con 13 medallas en Paraguay

Toluca, Méx.- Orgullo, disciplina y pasión. Así se resume la participación de las y los atletas mexiquenses que, tras dos intensas semanas de competencia, conquistaron 13 medallas para México en los Juegos Panamericanos Junior 2025 de Asunción, Paraguay.

Con cinco preseas doradas, tres de plata y cinco de bronce, los deportistas del Estado de México no solo subieron al podio, sino que escribieron un nuevo capítulo en la historia deportiva nacional.

La natación artística se convirtió en la disciplina emblema. Camila Argumedo Gómez y Daniela Ávila Villa alcanzaron la gloria en el dueto femenil, mientras que Nayeli Mondragón Acevedo, acompañada por Diego Villalobos, hizo lo propio en el dueto mixto. El equipo mixto, integrado por cinco mexiquenses, completó la hazaña dorada con una rutina que arrancó ovaciones en Asunción.

En las pruebas de fondo, la fondista Dafne Pooleth Juárez Pavón brilló con luz propia al ganar los 1,500 y los 5,000 metros planos, consolidándose como una de las grandes promesas del atletismo continental. También en la pista, Kenya Maturana Zagal aportó un valioso bronce en el relevo 4×400, mientras que la marcha entregó dos preseas más: plata para Valeria Flores Jiménez y bronce para Brandon Pérez Vilchis.

Las emociones continuaron con otras disciplinas: Marijose Delgado Ávila dio un bronce en gimnasia artística; los nadadores José Alberto Cano Figueroa y Santiago Gutiérrez Marín sumaron plata y bronce, respectivamente; Marcela Herrera Romero celebró la plata con la selección de voleibol femenil; y Leonardo Gómez Cruz se colgó el bronce en taekwondo.

Más allá del medallero, estas victorias simbolizan años de entrenamientos, sacrificios y sueños cumplidos. Son el reflejo de un Estado que impulsa a sus talentos y que cree en el poder transformador del deporte.

El Gobierno mexiquense, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, ha reiterado su compromiso de fortalecer los programas deportivos y brindar más oportunidades a la juventud. Y en Asunción, ese esfuerzo se vio recompensado: el futuro deportivo de México tiene un sello mexiquense imborrable.