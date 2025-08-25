Realiza IMSS Clínica de Básquetbol por la Salud en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- En el marco del Programa Nacional de Activación Física para la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), orientado a fomentar estilos de vida activos y saludables, se realizó una Clínica de Básquetbol que reunió a 500 niñas, niños y jóvenes en un espacio de formación, convivencia y motivación deportiva, dónde los participantes recibieron instrucción directa de expertos en la disciplina, quienes compartieron técnicas fundamentales de tiro, bote, defensa y ataque, propias del llamado deporte ráfaga.

La actividad se llevó a cabo en la Unidad Cuauhtémoc del Seguro Social, ubicada en Naucalpan, Estado de México, y fue encabezada por el titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del Instituto, Luis Iván Camacho Morales, en representación del director general Zoé Robledo. El evento contó con la presencia de figuras emblemáticas del baloncesto nacional, como Eduardo Nájera y Horacio Llamas, exjugadores que marcaron historia en equipos de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés), así como Pedro David “Pery” Meza, exjugador profesional y seleccionado nacional, quienes compartieron su experiencia y trayectoria.

En su mensaje, Luis Iván Camacho Morales señaló la importancia de fomentar el deporte desde el entorno familiar, al destacar que “hay que seguir promoviendo el deporte desde casa”. Llamó a reflexionar sobre el impacto de la actividad física en la vida de los jóvenes y subrayó que “es promoviendo el deporte a través de la prevención y qué mejor manera que practicando un deporte el que ustedes gusten”.

El titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS agradeció a quienes hacen posible el desarrollo deportivo de los jóvenes, madres, padres y profesionales del deporte que impulsan buenos hábitos en la vida física, mental y deportiva de los niños y jóvenes.

Por su parte, el coordinador técnico de Cultura Física y Deporte del Seguro Social, Héctor García Antonio, expresó su agradecimiento a nombre del director general del IMSS, Zoé Robledo, a los grandes deportistas que impartieron la Clínica. Reconoció la trayectoria de los atletas invitados, quienes han dejado huella en el deporte nacional e internacional: “Ellos dignificaron a México y el básquetbol del país, se convirtieron en monstruos de este deporte”. García Antonio dirigió un mensaje a los padres de familia que acompañaron a los jóvenes participantes, al destacar su papel fundamental en el impulso del deporte desde edades tempranas. “México reclama niños y jóvenes sanos, la mejor herramienta es el deporte”.

Por su parte, los deportistas profesionales que asistieron a la Clínica de Básquetbol del IMSS coincidieron en que esta iniciativa representa una oportunidad valiosa para compartir conocimientos técnicos, fomentar el desarrollo de nuevos talentos y fortalecer el vínculo entre el deporte de alto rendimiento y la atención médica.

Reconocieron el esfuerzo del Seguro Social y sus autoridades por impulsar espacios formativos que promueven la actividad física, la prevención de enfermedades y el acompañamiento especializado para atletas en distintas etapas de su carrera. También impartieron la clínica Mauricio Ramos Granados, jugador profesional y entrenador en la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA); Mariana Valenzuela Medina, seleccionada nacional campeona de centro básquetbol y jugadora de la Asociación Nacional de Atletas Colegiados (deporte universitario de Estados Unidos); Paola Danaé Flores, seleccionada nacional en Básquetbol 3×3 y bicampeona mundial de tiros de tres, y Giovanna Guzmán, seleccionada nacional en la categoría Sub-13.

Durante el evento, se anunció que, a partir de este día, las canchas de basquetbol en los gimnasios del Instituto Mexicano del Seguro Social llevarán los nombres de Horacio Llamas y Eduardo Nájera, en reconocimiento a su legado como referentes del baloncesto y como un homenaje a su trayectoria profesional, su impacto en el desarrollo del deporte en México y su papel como inspiración para nuevas generaciones de atletas.

En ese marco, se develaron las fotografías y placas de ambas leyendas del deporte nacional. También se llevó a cabo la entrega de reconocimientos “El Águila de Honor” y medalla a Eduardo Nájera y Horacio Llamas, por su sobresaliente carrera como jugador profesional de baloncesto, siendo uno de los primeros mexicanos en formar parte de equipos de la NBA, y por su papel como promotor del deporte entre las nuevas generaciones.

Asimismo, a Enrique Garay, periodista deportivo y cronista mexicano, en homenaje a su destacada trayectoria en los medios de comunicación. Además, se hizo entrega de un reconocimiento al equipo representativo del IMSS de basquetbol en silla de ruedas, a Omar Quintero, actual entrenador nacional de básquetbol; a los deportistas Giovana Guzmán, Pedro “Pery” Meza, Paola Flores, coach Mauricio Ramos y Mariana Valenzuela.

Asistieron el titular de la Representación del IMSS en Estado de México Poniente, Tonatihu Ortiz Castillo; la coronel Martha Leticia Yáñez Domínguez, responsable de la atención a deportistas de alto rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras autoridades e invitados.