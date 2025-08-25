Renata Zarazúa firma la victoria más grande de su carrera en el US Open

Nueva York, EE. UU.- Contra todo pronóstico, la mexicana Renata Zarazúa sacudió el Arthur Ashe Stadium con una actuación memorable que quedará grabada en la historia del tenis mexicano. La jugadora capitalina de 27 años venció a la estadounidense Madison Keys, número 6 del mundo, en un maratónico duelo de más de tres horas con parciales de 6-7 (10), 7-6 (3) y 7-5.

Zarazúa, actualmente ubicada en el puesto 82 del ranking de la WTA, mostró carácter y consistencia para quebrar en seis ocasiones el saque de su rival y sumar 131 puntos que le otorgaron un boleto soñado a la segunda ronda. La hazaña cobra aún mayor relevancia al tratarse de la primera vez que la mexicana derrota a una top 10 en el circuito.

El partido fue un vaivén de emociones: Keys, subcampeona del torneo en 2017 y campeona reciente del Abierto de Australia, se llevó el primer set en un dramático “tiebreak”, pero la mexicana respondió con garra para forzar un tercer parcial, donde mantuvo la calma en los momentos decisivos.

“Estoy muy contenta, al inicio estaba muy nerviosa, pero el público me ayudó mucho. Escuchar los gritos de apoyo mexicanos me dio energía”, confesó Zarazúa, conmovida tras la victoria.

La estadounidense no logró imponer su poderío y terminó entregando el partido con 89 errores no forzados y 14 dobles faltas, convirtiéndose en la primera gran favorita en despedirse del último Grand Slam de la temporada.

Con este resultado, Zarazúa alcanza por segunda vez en su carrera la segunda ronda del US Open y confirma su mejor momento profesional, después de disputar por segundo año consecutivo los cuatro grandes del calendario.

Su siguiente reto será frente a la francesa Diane Parry, vencedora de Petra Kvitova. La ilusión tricolor se mantiene intacta y el sueño de Renata Zarazúa sigue vivo en Nueva York.