PAN revisará perfiles con “lupa” para descartar vínculos con crimen organizado: González

Naucalpan, Méx.- El Partido Acción Nacional (PAN), puso en marcha un proceso histórico de renovación interna de cara a los próximos compromisos electorales, abriendo sus puertas formalmente a la ciudadanía, pero bajo una advertencia, “que todos los perfiles serán revisados con “lupa” para descartar cualquier vínculo con el crimen organizado.

En conferencia de prensa desde el Comité Directivo Estatal en Naucalpan, la senadora y secretaria general nacional del PAN, Michell González, fue contundente al señalar que el partido mantendrá un filtro riguroso para quienes aspiren a participar en el proceso.

“El PAN es y seguirá siendo el partido de la gente honesta. Revisaremos con” lupa”, cualquier indicio de vínculos con el crimen organizado en los perfiles que busquen participar”, advirtió la legisladora.

González destacó, que este esfuerzo cuenta con el total respaldo del dirigente nacional, Jorge Romero, quien ha comprometido su visión y apoyo absoluto al panismo mexiquense en cada una de las acciones que hoy inician. Asimismo, recordó que desde el pasado 21 de marzo el partido tomó la decisión histórica de “abrir las puertas de par en par” para entregarle las llaves a los ciudadanos.

El proceso de selección tendrá tres etapas rumbo a la renovación del blanquiazul y se desarrollará de manera estructurada.

La primera fase se concentrará en la definición de coordinadores en 12 municipios estratégicos del Estado de México: Toluca, Atizapán, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tlalnepantla, entre otros municipios.