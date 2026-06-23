PAN perfila estructura rumbo a 2027 y respalda a gobierno municipal en Metepec

Toluca, Méx.- El Partido Acción Nacional (Partido Acción Nacional) anunció ajustes en su estrategia política rumbo al proceso electoral de 2027, entre los que destaca el nombramiento de la senadora Michelle González Márquez como delegada política en el Estado de México (Estado de México), con el objetivo de coordinar los trabajos del proyecto partidista en la entidad.

Durante el evento, se informó también que en el mes de agosto se formalizarán los nombramientos de los llamados “coordinadores del cambio y defensa de la familia”, figuras que, de acuerdo con lo expuesto, serán clave en la definición de quienes podrían convertirse en los candidatos del partido para el próximo año. Asimismo, se precisó que únicamente se ajustó la fecha de registro de aspirantes provenientes de la ciudadanía, sin modificaciones al resto del proceso.

En el mismo acto, el senador Enrique Vargas del Villar abordó el tema del municipio de Metepec, donde afirmó que el PAN no se deslinda del actual gobierno encabezado por Fernando Flores Fernández, aunque reconoció que ha habido señalamientos sobre su desempeño.

“El PAN no se deslinda de Fernando Flores; sabemos que no todo lo que ha hecho ha estado bien, pero está trabajando mucho y está trabajando bien, al igual que la síndica Iraí Albarrán”, expresó el legislador, al referirse también a la actual presidenta del DIF municipal, Iraí Albarrán.

Vargas del Villar sostuvo que la administración municipal mantiene buenos resultados y aseguró que el partido se perfila con ventaja rumbo a la elección de 2027. “Por eso vamos a ganar Metepec de nueva cuenta. Vamos arriba en la preferencia porque la gente no quiere que regrese Morena”, afirmó.

Con estos anuncios, la dirigencia panista busca consolidar su estructura interna en el Estado de México y fortalecer su posicionamiento político de cara al próximo ciclo electoral.