Nezahualcóyotl lleva el folklore mexicano a Europa

Nezahualcóyotl, Méx.- El gobierno local, encabezado por Adolfo Cerqueda Rebollo, impulsa al Ensamble Folklórico OSIN Rey Poeta, agrupación perteneciente a la Orquesta Sinfónica Infantil de Nezahualcóyotl A.C. (OSIN), en su cuarta gira para representar a México en festivales y encuentros culturales en Europa, durante el verano de 2026.

Esta gira internacional se llevará a cabo del 23 de junio al 29 de julio de 2026, periodo en el que los jóvenes artistas, formados en Nezahualcóyotl, visitarán ciudades de Alemania, Georgia, Turquía, Kosovo, Macedonia del Norte y Francia, llevando consigo la música, la danza tradicional y las expresiones culturales que distinguen a México.

El recorrido contempla presentaciones e intercambios artísticos en Frankfurt, Alemania; Kutaisi y Zugdidi, Georgia; Estambul y Çanakkale, Turquía; Pristina, Kosovo; Skopie, Macedonia del Norte; así como París y Angulema, Francia, consolidando la presencia de Nezahualcóyotl en importantes escenarios internacionales.

Entre las actividades más relevantes destacan la participación del ensamble en el VIII International Troia Dance Festival & Competition, en Turquía; el New Born Kosova Festival, en Kosovo; y el FolkFest Skopje 2026, en Macedonia del Norte, además de diversas presentaciones culturales que fortalecerán el intercambio artístico entre naciones.

Para esta gira se cuenta con el respaldo de redes internacionales de folklore, como CIOFF, organismo reconocido mundialmente por promover festivales, agrupaciones artísticas y la preservación del patrimonio cultural inmaterial. Gracias a estos vínculos, las y los jóvenes de Nezahualcóyotl compartirán las tradiciones mexicanas con públicos de distintos países y enriquecerán su formación artística y humana.

Este proyecto ha sido impulsado por el director artístico de la OSIN, Alexis Kevin Sánchez Melgarejo, quien ha enfocado su labor en la promoción de la cultura mexicana, el desarrollo artístico de las juventudes y el arte como herramienta de transformación social.

Al respecto, Sánchez Melgarejo dijo que cada gira representa una oportunidad para que nuestras y nuestros jóvenes descubran el mundo desde el arte, pero también para que el mundo conozca el talento, la disciplina y la identidad cultural que se construyen desde Nezahualcóyotl. “Representar a México a través de la música y el folklore es un compromiso que asumimos con orgullo y responsabilidad”.

Señaló que el alcalde Adolfo Cerqueda, ha mantenido un firme compromiso con el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes del municipio, y con el respaldo a proyectos como la Orquesta Sinfónica Infantil de Nezahualcóyotl, ha fomentado que las nuevas generaciones encuentren espacios para construir mejores oportunidades de vida mediante el arte, la cultura y la participación comunitaria.