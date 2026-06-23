Rotundo éxito de Mamma Mia! en el Valle de Toluca

Toluca, Méx.- Con cuatro funciones llenas, ovaciones del público y el reconocimiento de destacadas personalidades del ámbito artístico y social, concluyó la temporada de Mamma Mia!, producción de Imaginatio Art Studio que se consolidó como el proyecto escénico más destacados del fin de semana en el Valle de Toluca y como una producción de alto nivel artístico y técnico que sorprendió al público por su calidad y espectacularidad escénica.

La puesta en escena se realizó con alumnos de Imaginatio Art Studio en un montaje que integró actuación, canto y danza, con una propuesta escénica respaldada por un despliegue de vestuario, iluminación, dirección musical, coreografías y ejecución técnica que elevó la experiencia del público. Durante el fin de semana, la producción convocó al público mexiquense, que respondió favorablemente a una propuesta que unió el arte, la calidad artística y la responsabilidad social, destacando de manera recurrente el alto nivel de producción, su cuidada realización y la experiencia escénica presentada.

La última función contó con la presencia de la actriz de teatro musical Lucía Madariaga, integrante del elenco de Mentiras, El Musical, quien reconoció el trabajo realizado por el elenco y el equipo creativo.

Al dirigirse a los jóvenes artistas, destacó que producciones de esta naturaleza son resultado de la disciplina, el trabajo y la responsabilidad que exige el quehacer escénico y felicitó el nivel de producción y dirección presentado al público del Valle de Toluca.

En el acto de clausura también estuvo presente Mario Vázquez de la Torre, presidente de la Cruz Roja Mexicana Delegación Toluca, quien agradeció la generosidad de la comunidad y de la familia Imaginatio por impulsar una iniciativa en la que el arte y la solidaridad se unen para contribuir al bienestar de la sociedad.

Durante la ceremonia se reconoció la labor de quienes hicieron posible la puesta en escena: Sandy Fuentes, productora general y directora de Imaginatio Art Studio; Abel Fernando, director escénico; Alan Cahue, coach vocal; Juan Carlos López, coreógrafo; Dan Bojorges, asistente escénico; y el maestro concertista Noé de la Rosa, quien acompañó al piano la ejecución de la obra.

Por su parte, Sandy Fuentes agradeció a todos los artistas, creativos, maestros y familias que hicieron posible la producción, así como a la Cruz Roja Mexicana por sumarse a un proyecto que demuestra que el arte puede convertirse en un aliado de las causas más nobles y en un espacio de formación, disciplina y esperanza para las nuevas generaciones.

La iniciativa “El Arte también Salva Vidas” continuará con dos nuevas actividades en el Teatro Morelos de Toluca: la puesta en escena Guerra, programada para el próximo 10 de julio, y el encuentro dancístico Latidos en Movimiento, el 11 de julio, cuyos recursos contribuirán a fortalecer esta causa social.

El éxito de Mamma Mia! confirmó la capacidad del talento artístico del Valle de Toluca para convocar al público y demostrar que las producciones formativas, realizadas con profesionalismo y pasión, y respaldadas por una ejecución escénica de gran formato y un amplio trabajo creativo y técnico, pueden convertirse también en un vehículo de solidaridad y transformación social.