Es necesario fortalecer las capacidades de los cuerpos policiacos: Vargas

Redacción

Redacción 23 junio, 2026

23 junio, 2026 Municipios

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Ciudad de México.- El vice coordinador del Grupo Parlamentario del PAN Enrique Vargas del Villar, participó en la instalación de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, como uno de los seis legisladores que la integran, solicitó fortalecer la coordinación y presupuestos para las policías de los tres niveles de gobierno.

El Senador por el Estado de México, reconoció el cambio de estrategia en materia de seguridad que realizó el Gobierno de México y enfatizó que desde esta Comisión se trabajará para fortalecer a las policías de los tres niveles de gobierno.

Exhortó a sus compañeros legisladores a trabajar para reforzar la coordinación y priorizar la inversión que se destina a las policías de los tres órdenes de gobierno para fortalecerlas, en beneficio de la población y de México.

“Allá afuera, los empresarios, tanto de México como del mundo, están esperando que tengamos mejor seguridad y se está trabajando en ello, tengo que reconocerlo como oposición, aunque sabemos que falta mucho, por supuesto.

Desde luego que falta más coordinación entre los tres niveles de gobierno, porque la seguridad va a cambiar en este país cuando se entienda que se tiene que invertir en los tres órdenes de gobierno, en el municipal, estatal y federal, por eso desde esta Comisión debemos trabajar en esta inversión y coordinación de los tres niveles en materia de seguridad, porque México lo necesita y requerimos dejarles un mejor país a nuestras hijas e hijos”, destacó.

Luego de la instalación de esta Comisión, integrada por tres senadores y tres diputados federales, Vargas del Villar, señaló que México enfrenta una situación complicada en materia de seguridad, por lo que es importante que, desde el Poder Legislativo, se trabaje y se hagan los esfuerzos que sean necesarios para fortalecer las capacidades de los cuerpos policiacos, con el fin de hacerle frente a la delincuencia y a los grupos que pretenden arrancar la tranquilidad a las familias mexicanas, por lo que también reconoció el cambio de estrategia en esta materia desde el gobierno federal.

“La seguridad pública no tiene que ser un tema de partidos políticos, por lo que el cambio de la estrategia de seguridad yo lo celebro porque, en el anterior sexenio, se instituyó la política de ´abrazos y no balazos´ y no funcionó; la estrategia de que se les iba a acusar con sus mamás y sus abuelitas, fue un error, pues la seguridad pública es un tema sumamente importante y delicado para las próximas generaciones, por lo que es de suma importancia la instalación de esta Comisión por el bien de la República”, sostuvo el senador por el Estado de México.

Por su parte, el presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Eugenio Segura Vázquez, afirmó que, entre los trabajos que llevará a cabo este órgano, se encontrará el reconocer los avances que existan en esta materia, pero también en señalar los retos pendientes y contribuir a que la política de seguridad del Estado mexicano se lleve a cabo con más eficacia, coordinación y respaldo democrático, entre otros.

La Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional es uno de los principales mecanismos de control democrático, supervisión legislativa y rendición de cuentas sobre las acciones del Estado mexicano en materia de seguridad nacional, pues entre sus atribuciones, se encuentran la evaluación de las políticas implementadas por el Ejecutivo, solicitar informes al Consejo de Seguridad Nacional y al Centro Nacional de Inteligencia, conocer y analizar la Agenda Nacional de Riesgos, emitir recomendaciones sobre acciones y estrategias en este tema y garantizar que las acciones del Estado, en materia de seguridad, se conduzcan con apego a la legalidad, derechos humanos y control democrático, entre otras.