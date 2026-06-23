Llega al Centro Tolzú exposición “Cuando habla la luz” de Graciela Iturbide

Toluca, Méx.- Graciela Iturbide, Cuando habla la luz es la exposición que presenta Centro Tolzú en alianza con el Banco Nacional de México a través de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex, para celebrar y reconocer la trayectoria de la gran fotógrafa mexicana, Graciela Iturbide, ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025.

Bajo la curaduría de Juan Rafael Coronel Rivera, la muestra está integrada por más de 100 fotografías tomadas por Graciela Iturbide entre 1972 y 2017, dos de las cuales son obras especiales intervenidas por Francisco Toledo y se inauguró el viernes 19 de junio en el Centro Tolzú en Toluca.

La exposición está organizada en ejes temáticos para apreciar la visión de 45 años de producción de quien ha sido descrita por el jurado de la Fundación Princesa de Asturias como “dueña de una mirada innovadora y dotada de una extraordinaria profundidad artística, la lente de Iturbide ha retratado la naturaleza humana a través de fotografías cargadas de simbolismo, que crean un mundo propio: desde lo primitivo hasta lo contemporáneo; de la crudeza de la realidad social a la magia espontánea del instante”.

Graciela Iturbide inició sus estudios en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, pero su interés por la fotografía se detonó siendo asistente de Manuel Álvarez Bravo a quien considera su maestro. Figuras como el francés Henri Cartier-Bresson, llamado padre del fotoperiodismo y Tina Modotti, también han tenido gran influencia en su trabajo.

Como lo expresó la propia Graciela Iturbide, “la parte más conocida de mi obra retrata el mundo indígena de México. Le he dedicado mis mejores años y gracias a ella, recorrí buena parte de mi país, sobre todo las regiones apartadas y desfavorecidas donde sobreviven y resisten los indígenas”.

El reconocimiento internacional lo alcanzó con su trabajo en Juchitán, Oaxaca, donde fotografió el mercado comunitario y escenas de la vida doméstica donde las mujeres, son el eje de la actividad.

Las imágenes de Graciela Iturbide han sido expuestas en Francia, Suiza, Inglaterra, Japón, Estados Unidos, Argentina, Italia, Alemania, España y Brasil, entre otros países, en recintos como el Centro Pompidou, el Museo de Arte Moderno de San Francisco, el Museo de Arte de Filadelfia, el C/O Berlín y la Casa México en España. Recientemente el Palacio de Cultura Banamex – Palacio de Iturbide en la Ciudad de México, presentó la exposición Graciela Iturbide, fijar el tiempo para celebrar haber sido merecedora del Premio Princesa de Asturias.

Además, Patrimonio y Fomento Cultural Banamex editó la segunda edición del catálogo que acompaña esta exposición y está disponible para el público que desee adquirirlo.

Ahora el Centro Tolzú se une al reconocimiento con Graciela Iturbide, Cuando habla la luz que abrió al público el 19 de junio y estará hasta el 27 de septiembre, de martes a domingo en horario de 10:00 a 18:00 horas (taquilla cierra 17:30 horas).

El costo de la entrada es de $60 pesos para público general y de $50 pesos para estudiantes, maestros, menores de 12 años, personas con discapacidad y adultos mayores. Centro Tolzú es un espacio de promoción del arte, la cultura y el entretenimiento, ubicado en Avenida Miguel Hidalgo y Costilla 201, Barrio de Santa Clara en el Centro de Toluca, Estado de México.