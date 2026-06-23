Azucena Cisneros inaugura deportivo rehabilitado en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Se acabó el negocio con los espacios públicos de Ecatepec, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss al inaugurar la rehabilitación del deportivo Río de Luz, cuya cancha de futbol 7 fue construida con el programa Mundial Social 2026 del gobierno federal y la administración local colocó luminarias y remozó la totalidad del parque, que durante 40 años no fue intervenido.

“En Ecatepec se gestó una cultura de muchos años de hacer de los espacios públicos un negocio. Los espacios públicos no son un negocio de nadie. Aquí debe haber Cambia de Cancha, jóvenes que están generando que otros jóvenes hagan deporte”, aseguró.

Agregó: “La rehabilitación de 500 espacios es un programa que inició desde los primeros días del gobierno, porque como éste hay muchos que llevan 20, 30, 40 años sin ser intervenidos”.

Muchos de los espacios públicos de Ecatepec, principalmente parques y deportivos, prestaban servicios por los que tenía que pagar la población, los cuales son recuperados por el gobierno municipal y ahora su uso es totalmente gratuito para niñas, niños y jóvenes.

Cisneros Coss reiteró que “los espacios públicos no son negocio, son lugares de libertades y derechos para las niñas y los niños”.

La munícipe agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por reconstruir la cancha de futbol 7 del deportivo, ubicado en la esquina de avenida Central y calle Alfredo del Mazo del fraccionamiento Río de Luz, con recursos del programa Mundial Social 2026, de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Gobernación y de Turismo, así como de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Igualmente agradeció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, pues “lo mejor de la rehabilitación de estos espacios es poderles brindar un lugar digno a todas las niñas y niños de este municipio. Lo merecen”.

Axayácatl Emiliano Ramírez Chávez, titular de Sedatu en el Estado de México, informó que con Mundial Social 2026 el gobierno federal realizó 55 acciones en 38 municipios de la entidad, tres de ellas en Ecatepec (dos en Jardines de Morelos y una en Río de Luz).

“La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, supo que el futbol no tenía que ser solamente de los que podían pagar un boleto para ir a ver en el estadio. Sabe que es indispensable que el deporte esté al alcance de todo el pueblo. Por eso le pidió a la presidenta municipal Azucena Cisneros que nos dijera en dónde íbamos a construir una cancha de futbol con todas las adecuaciones que se requieren para jugarlo en sus mejores condiciones. La presidenta municipal, a través de su equipo, decidió que fuera aquí”, expresó.

Vianey Duarte Pineda, directora del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ecatepec de Morelos (Imcufideem), detalló que autoridades federales construyeron la cancha de futbol 7 de pasto sintético, la cual antes era de tierra, y el gobierno municipal rehabilitó las canchas de basquetbol y futbol rápido, instaló juegos infantiles y colocó luminarias, entre otras acciones.