Entregan unidades para modernizar el transporte público

Desde Puebla

La secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) entregó unidades del programa de apoyo a la modernización del transporte público.

El subsecretario de Transporte y Vías de Comunicación, Juan Manuel Vega, dijo que en Puebla se está viviendo un cambio sustancial con la modernización, a fin de brindar unidades dignas y con seguridad.

Destacó que en esta segunda etapa se están entregando 42 unidades de distinta gama del transporte público y que irán a distintos municipios del estado.