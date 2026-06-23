Alcalde Ricardo Moreno entrega rehabilitación de canchas en Los Sauces

Toluca, Méx.- En beneficio de más de 28 mil habitantes de la delegación Sauces, el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, entregó la restauración integral de dos canchas de Futbol 7, espacios que contribuirán al desarrollo deportivo y la sana convivencia de niñas, niños y jóvenes de la zona.

Acompañado por el exfutbolista profesional Edgar Dueñas, integrantes del Cabildo, servidores públicos municipales y vecinas y vecinos de Los Sauces, el alcalde dio la patada inaugural a dos canchas más, y suman ya cuatro los espacios deportivos recuperados de un total de diez canchas que actualmente se renuevan y construyen en la ciudad con motivo de la justa mundialista.

En medio de un ambiente de fiesta deportiva, el alcalde mencionó que la recuperación de estos espacios forma parte de los compromisos asumidos con la comunidad y es una muestra de que la transformación de Toluca avanza con estrategia, hechos concretos y trabajo en equipo con empresas como Bimbo y Henkel.

El alcalde resaltó la importancia de fortalecer el uso de los espacios públicos como una herramienta para mejorar la convivencia social, promover hábitos saludables y prevenir problemáticas como la violencia intrafamiliar.

Asimismo, el alcalde instruyó al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca a implementar un programa permanente de activación física en Los Sauces, dirigido tanto a niñas, niños y jóvenes como a madres y padres de familia.

Además, anunció que en próximas semanas se habilitará un espacio de atención psicológica gratuita y adelantó que en breve llegará el Diablo Dragón de la pavimentación a Sauces y a Santín para restaurar las calles de la delegación, así como la construcción de un arcotecho para las canchas deportivas de Sauces IV.