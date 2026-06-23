Realizan operativo de vigilancia en la Vía Atlixcáyotl

Desde Puebla

70 elementos de seguridad fueron desplegados por tierra y aire, para brindar tranquilidad a los usuarios de la Vía Atlixcáyotl, Recta a Cholula y Calzada Zavaleta.

Para que la gente tenga la confianza de circular con tranquilidad sobre esta importante vialidad tras la incertidumbre generada por el caso del “tirador”.

En dicho operativo participaron policías estatales, municipales de Puebla y San Andrés Cholula, así como agentes de Proximidad Vial.