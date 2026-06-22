Toluca abre sus puertas al talento del deporte para sordos

Toluca, Méx.- La capital mexiquense será escenario de una de las competencias más importantes del deporte adaptado en el país con la realización del Campeonato Nacional Deportivo para Sordos 2026, evento que reunirá a representantes de las 32 entidades federativas del 22 al 25 de junio en la Ciudad Deportiva “Juan Fernández Albarrán”.

La justa nacional es organizada por la Federación Mexicana de Deportes para Sordos (FEMEDESOR), con el respaldo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Instituto del Deporte del Estado de México (IDEMÉX), consolidándose como un espacio que promueve la participación, el desarrollo y la proyección de atletas con discapacidad auditiva.

De acuerdo con el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, cientos de deportistas llegarán a territorio mexiquense para demostrar su preparación, disciplina y espíritu competitivo en un evento que trasciende los resultados deportivos y fomenta la inclusión social.

Las actividades se desarrollarán en las disciplinas de atletismo y futbol asociación. En el atletismo competirán atletas de las categorías Juvenil y Libre, en ambas ramas, mientras que el futbol asociación contará con participación femenil y varonil dentro de la categoría Libre.

Además de definir a los campeones nacionales, el certamen representa una oportunidad para identificar nuevos talentos que puedan integrarse a futuras selecciones mexicanas y representar al país en competencias internacionales del deporte para sordos.

El director general del IDEMÉX, Miguel Ángel Sánchez González, destacó que este tipo de encuentros permiten visibilizar las capacidades de las y los deportistas sordos, al tiempo que fortalecen una cultura de respeto, igualdad y reconocimiento dentro de la sociedad.

La realización de este campeonato también confirma la capacidad del Estado de México para albergar eventos deportivos de carácter nacional y refuerza el compromiso de la administración encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez con la construcción de espacios más incluyentes para todos los sectores de la población.

Durante cuatro días, Toluca será sede de historias de esfuerzo, superación y talento que encontrarán en el deporte una plataforma para seguir creciendo y alcanzar nuevas metas.