SSEM recibe premio internacional por innovación

Redacción

Redacción 22 junio, 2026

22 junio, 2026 Policía

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Ciudad de México.- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), obtuvo el International Critical Communications Awards (ICCA) 2026, uno de los máximos reconocimientos mundiales en materia de comunicaciones críticas, al ser galardonado en Londres, Inglaterra, en la categoría “Mejor uso de comunicaciones críticas en la seguridad pública”.

Este reconocimiento internacional refleja el compromiso de la administración encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez con la modernización de los sistemas de seguridad pública y el aprovechamiento de la tecnología para proteger la integridad y el bienestar de las y los mexiquenses, acciones instruidas en las Mesas de Paz que se realizan en la entidad con la participación de los tres órdenes de gobierno.

Este es un logro histórico para el país, ya que por primera vez en los 42 años de este certamen internacional una entidad mexicana resulta ganadora en esta categoría, consolidando al Estado de México como referente global en innovación tecnológica aplicada a la seguridad pública.

El reconocimiento, entregado al titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Cristóbal Castañeda Camarillo, en representación de la Mandataria estatal, distingue el proyecto “Transformación de las comunicaciones híbridas para misiones críticas del Estado de México”, desarrollado por la SSEM, el cual compitió con iniciativas de organismos de seguridad y emergencia de países como Chile, Brasil, India, Rumania y los Países Bajos.

La propuesta ganadora destaca por la implementación de un ecosistema de comunicaciones híbridas de última generación, capaz de integrar redes tradicionales de radiocomunicación con plataformas avanzadas de banda ancha móvil, fortaleciendo la coordinación operativa de las instituciones de seguridad y atención de emergencias.

Gracias a esta infraestructura tecnológica, corporaciones policiales, cuerpos de emergencia y protección civil cuentan con servicios de voz, transmisión de datos y video en tiempo real, garantizando comunicaciones seguras e ininterrumpidas incluso en situaciones de alta demanda o contingencias complejas.

Con este galardón, el Estado de México se posiciona a la vanguardia de la interoperabilidad y las comunicaciones críticas en América Latina, fortaleciendo sus capacidades institucionales para brindar una atención más eficiente y oportuna a la ciudadanía.