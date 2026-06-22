Académico de la UAEMéx analiza impacto de la IA en la creación artística

Toluca, Méx.- La creciente incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito artístico ha abierto nuevas posibilidades creativas, pero también ha suscitado cuestionamientos sobre la autoría, la ética, los derechos de autor y el futuro de la enseñanza de las artes, señaló el profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Diego Jesús Ortega García, al reflexionar sobre el impacto de estas tecnologías en la producción cultural contemporánea.

El académico explicó que la inteligencia artificial es resultado de décadas de desarrollo tecnológico y computacional. Aunque su origen se encuentra en planteamientos propios de la ciencia ficción, actualmente se ha consolidado como una herramienta capaz de facilitar diversos procesos.

En este contexto, destacó que la relación entre arte e inteligencia artificial no surgió de manera repentina, sino que forma parte de una trayectoria más amplia vinculada al arte digital, disciplina que comenzó a desarrollarse desde la década de 1960.

“El arte digital tiene muchas categorías y una de ellas es la inteligencia artificial. Desde hace unos veinte o treinta años algunos artistas comenzaron no sólo a trabajar con arte digital, sino también a plantearse esta idea de hasta qué punto la máquina era una herramienta o una especie de colaborador dentro de los procesos creativos”, comentó.

Ortega García señaló que todas las disciplinas artísticas están siendo transformadas por estas tecnologías, desde la música y la literatura hasta la escultura y la producción audiovisual.

No obstante, uno de los temas que genera mayor controversia es el relacionado con los derechos de autor, ya que cada herramienta de inteligencia artificial debe analizarse de manera particular en función de los datos utilizados para su entrenamiento.

“Hay algunas inteligencias artificiales en las que el tema de los derechos de autor se vuelve problemático porque no pidieron permiso o se hicieron de bancos de imágenes, bancos de palabras o simplemente de información de una manera poco regulada o no ética. Ahí es donde más se cuestiona la autoría. Sin embargo, existen otras herramientas que uno puede alimentar a partir de su propio banco de sonidos, imágenes o textos. En ese caso no hay ninguna cuestión de derechos de autor porque se trabaja con material propio”, explicó.

En el ámbito educativo, añadió, la IA también ha modificado los procesos de enseñanza y aprendizaje. Actualmente, las y los docentes enfrentan el desafío de replantear sus estrategias de evaluación, así como la manera en que diseñan actividades académicas. Sin embargo, consideró que este fenómeno no debe entenderse únicamente como una amenaza, sino también como una oportunidad para identificar áreas de mejora y actualizar los modelos educativos.

Finalmente, el profesor universitario planteó que el desarrollo de la inteligencia artificial dará paso a espacios específicos para la exhibición y valoración de obras generadas mediante estas herramientas, diferenciándolas de aquellas creadas a través de procesos tradicionales.

En su opinión, la expansión de estas tecnologías continuará transformando tanto la producción artística como la educación, por lo que el debate sobre sus alcances apenas comienza.

“Hoy todavía estamos colocando procesos tradicionales y tecnológicos en la misma bolsa y evaluándolos bajo los mismos parámetros. Lo que está ocurriendo es una conversación muy parecida a la que surgió hace 100 años con Marcel Duchamp; nuevamente nos estamos preguntando qué es el arte, qué es la creación, qué es la autoría y, sobre todo, qué es lo humano”, concluyó Diego Jesús Ortega García.