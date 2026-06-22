Suspensión del Tren El Insurgente dejó a usuarios varados

Toluca, Méx.- Este inicio de semana, el servicio del Tren El Insurgente presentó una suspensión general que dejó a decenas de usuarios varados en distintas estaciones del sistema, incluida la terminal Observatorio, en la Ciudad de México, en medio de una intensa lluvia registrada en la zona poniente de la capital.

De acuerdo con testimonios de pasajeros, la interrupción no se limitó a un solo punto, sino que se extendió a lo largo de toda la línea, afectando a usuarios que se encontraban tanto en trayecto como en espera en diversas estaciones.

La falta de circulación de trenes generó acumulación de personas en andenes y accesos, así como incertidumbre sobre la reanudación del servicio.

En la estación Observatorio, uno de los principales nodos de conexión del sistema, los usuarios reportaron que las unidades se detuvieron de manera repentina, sin una explicación inmediata clara.

Situaciones similares se habrían registrado en otras estaciones, donde los pasajeros permanecieron en espera sin que se confirmara un tiempo estimado para el restablecimiento de la operación.

En el sitio, varios usuarios señalaron que la suspensión coincidió con la fuerte lluvia que se presentó en la capital, lo que habría influido en la decisión operativa como medida preventiva para garantizar la seguridad del sistema y de los pasajeros.

La falta de información provocó molestia entre algunos usuarios, quienes señalaron ausencia de comunicación clara por parte del sistema durante posteriores horas a la suspensión.

Personal en estaciones realizó labores de orientación básica, aunque no se reportó la implementación de un servicio alternativo de transporte de manera inmediata.

El incidente generó afectaciones en la movilidad de quienes utilizan este sistema de transporte interurbano que conecta la Ciudad de México con el Valle de Toluca, especialmente en horarios de alta afluencia.