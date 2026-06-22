GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 22 junio, 2026

22 junio, 2026 Columnas

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Sin paz y sin tranquilidad el pueblo mexicano pierde calidad de vida, pues los criminales nos arrebatan la seguridad siendo cada vez más cínicos y desgraciados, algo que me tocó vivir hace unas semanas en un partido del Toluca, cuando vi como un malandro le sacó el celular a una persona de la bolsa de su pantalón para pasárselo a una señora, que, a su vez, hizo lo mismo para guardarlo en una mochila. Como estaba a un lado, le grite al criminal qué a dónde, sin embargo, se volteó queriéndome golpear ante la mirada inoperante de las autoridades, dejando claro que estas no son personas aisladas, son parte de mafias y grupos criminales que joden diariamente a la gente.

Por lo anterior, hay que combatir con todo el peso de la Ley y profesionalismo a estos criminales, además de que es fundamental la inteligencia, es decir, la investigación, la operación y el análisis de cómo operan para que el problema se combata desde la raíz, pues de nada sirve agarrar a un motorratón que sólo es el chalán, si atrás de él hay toda una mafia operando.

Por lo anterior, me parece atinado que la gobernadora del Estado de México, DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, haya entregado en Toluca, la modernización del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), haya inaugurado el Centro de Comando en Tiempo Real (C3TR), y puesto en operación un helicóptero Black Hawk.

No queda otra, el camino es ese, la inteligencia, la profesionalización y la honestidad para combatir al crimen, de lo contrario utilizan la corrupción y la impunidad como herramientas para lacerar a la población, que insisto, exigimos paz, seguridad, tranquilidad y orden.

Confiamos que la renovación tecnológica del C5 represente la integración de herramientas de inteligencia artificial, analítica avanzada, sistemas de robótica y plataformas tecnológicas, pues de esta es como se debe combatir al crimen, debilitarlo y regresar la seguridad a las y los mexiquenses, aquella que nunca se debió de haber perdido.

LAS GRÁFICAS DE HOY

Son de la edición de “Rolando la Entrevista” del periódico El Valle, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar al alcalde de Toluca, RICARDO MORENO BASTIDA, quien en una charla amena nos platicó sobre la recuperación de la infraestructura urbana, la modernización de espacios públicos, el fortalecimiento de la seguridad y la construcción de una ciudad ordenada y sustentable, siendo estos los principales ejes que han marcado su administración.

Mientras escuchábamos la canción “Lo que no fue, no será” de NAPOLEÓN, el alcalde nos habló sobre el trabajo que realiza el Ayuntamiento para atender el tema de los baches y hoyos, que se ha convertido en una demanda importante de la población, por lo que destacó el trabajo que hace “El Diablo Dragón” que pavimenta casi medio kilómetro por día.

Mientras nos echábamos un café en el automóvil, también hablamos del trabajo para mejorar la infraestructura urbana, así como el mantenimiento y construcción de nuevos pozos de agua, ante uno de los problemas más graves que veníamos arrastrando en la capital mexiquense que es la falta del vital líquido, por lo que se han impulsado sistemas de captación de agua, como pasa en la Alameda Central, que incluso acaba de ser remodelada.

En el “Café con Leche” del centro de Toluca, hablamos de la seguridad, otra de las demandas de las y los toluqueños, por lo que MORENO nos explicó el trabajo que realizan para combatir al crimen y regresar la paz al municipio. De igual forma, hablamos de la atención a los grupos vulnerables como los adultos mayores y finalmente sobre sus aspiraciones políticas, resaltando que aún no son los tiempos para pensar en una reelección, pues primero hay que cumplirle a la gente.

En lo personal, agradezco esta charla, pues quienes queremos Toluca deseamos verla mejor y por ello es importante conocer las acciones de las autoridades, principalmente las del alcalde, algo que logramos hacer a través de una charla sabrosa, que las y los invito a ver a través de la edición impresa, electrónica y redes sociales de El Valle, donde también agradezco el trabajo de SAULO MAGNO, JOANNA MILLÁN, JAIME ARRIAGA y SERGIO NADER, quienes demostraron nuevamente su profesionalismo para publicar una entrevista objetiva, entretenida y de calidad para nuestros lectores.

Y VA DE CUENTO

Eran tres cazadores, de los cuales dos siempre cazaban un mucho, pero el tercero nunca lograba cazar nada. Un día se van de caza y al llegar al monte se separan. El que nunca cazaba nada, de nombre GALDINO FUENTES, al ver que iba a pasarle como siempre se decide a ir a un restaurante próximo y al llegar le dice al camarero: ¿tiene algo de caza por ahí?

Y el camarero le dice: ¿Pero por qué un cazador viene a comprar caza?

A lo que el cazador le cuenta que nunca caza nada y que no quiere volver a quedar mal con sus compañeros, entonces el camarero sintió algo de pena y le dice: Tenemos dos liebres, pero hay un problema, ya están peladas y listas para cocinar.

Y le dice el cazador: Eso da igual, me las llevo.

Entonces GALDINO toma las liebres ya peladas, se las ata al cinto como si las acabase de cazar y se va a reunir con los otros cazadores. Llega junto ellos y le dicen: Pero hombre, ¿de dónde vienes con esas dos liebres ya peladas?

A lo que les contesta: ¡Es que iba por el monte, las encontré haciendo el amor y no les dio tiempo de vestirse!

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]