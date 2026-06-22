Confirma García Parra cambios en ruta del Cablebús

Desde Puebla

El coordinador del gabinete del gobierno de Puebla, José Luis García Parra, confirmó los cambios en la ruta del Cablebús.

En conferencia de prensa, indicó que son definitivos y contemplan la eliminación de la estación en la 11 Sur y 49 Poniente, en el campus de la BUAP, que ahora se ubicará en la 11 Sur y Cúmulo de Virgo.

Resaltó que es importante que la ciudadanía tenga conocimiento que las modificaciones se realizaron como parte del análisis y estudios técnicos sobre movilidad urbana.