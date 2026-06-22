La policía municipal de Amecameca continúa al pendiente de las motos

Amecameca, Méx.- Como resultado de los operativos de vigilancia permanentes y las acciones de seguridad coordinadas entre la policía municipal y estatal, lograron la recuperación de una motocicleta con reporte de robo vigente.

A través de un despliegue operativo, los uniformados revisaron la unidad la cual cuenta con reporte de robo, por lo que el conductor fue detenido y puesto a disposición inmediata del Ministerio Público.

Será esta instancia investigadora la encargada de realizar las acciones pertinentes y determinar la situación jurídica del detenido conforme a derecho.

De esta forma el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la ciudadanía de trabajar de manera estrecha con las fuerzas estatales para combatir los delitos, inhibir la incidencia delictiva y garantizar un entorno de mayor tranquilidad para todas las familias de Amecameca.