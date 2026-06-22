PVEM anuncia reforestación de 250 mil árboles en EdoMéx

Toluca, Méx.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México anunció que plantará 250 mil árboles en 2026 como parte de la gira de reforestación “Un Voto, un Árbol”, iniciada en 2024, con la que avanza en el compromiso de sembrar 750 mil ejemplares en la entidad.

“Estamos sumamente emocionados porque ya llegaron las lluvias y con ello arrancaremos en breve con nuestra mega reforestación estatal que sumará a la meta de 750 mil árboles que nos propusimos desde 2024. Es una forma de agradecer la confianza que recibimos de las y los mexiquenses y de retribuirla con acciones a favor del medio ambiente”, informó el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello.

El líder ecologista destacó que plantar árboles genera beneficios directos para las familias mexiquenses, al ayudar a mitigar el calor, reducir la contaminación y fortalecer el entorno natural de las comunidades.

Explicó que mantendrán la selección de especies de manera responsable, considerando factores como el clima, el tipo de suelo, la altitud y la vegetación nativa de cada región, con el propósito de garantizar un mejor desarrollo de los ejemplares y un mayor impacto ambiental.

Asimismo, señaló que además de las jornadas de reforestación se promoverá la adopción y seguimiento de árboles para contribuir a su permanencia y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente.

“Necesitamos que cada vez más personas se sumen. Sembrar y cuidar un arbolito parece algo pequeño, pero cuando miles de mexiquenses hacemos nuestra parte podemos transformar nuestro entorno y construir un Estado de México más Verde”, afirmó.

Con estas acciones, el PVEM reafirma su compromiso de sembrar un árbol por cada voto recibido, contribuyendo al cuidado del agua, la generación de oxígeno y la protección de los ecosistemas en beneficio de las familias mexiquenses y de las futuras generaciones.