En Toluca, los bailes públicos son regulados para seguridad de los asistentes

Toluca, Méx.- Durante 2026, el Ayuntamiento de Toluca ha autorizado la realización de 61 bailes públicos en distintas comunidades del municipio, todos ellos han sido regulados y vigilados , pues se busca garantizar la seguridad de los asistentes, dio a conocer el presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida.

“Desde el inicio de la actual administración, la autorización de este tipo de eventos quedó sujeta a la aprobación del Cabildo, debido a que se trata de una atribución legal del cuerpo edilicio” Con ello, dijo, se busca que los organizadores cumplan con los requisitos establecidos y permitan la implementación de medidas preventivas.

Dio a conocer que recientemente fue cancelado un baile público programado en el barrio de Jesús, en la delegación de San Pablo Autopan, situación que derivó en inconformidades por parte de algunos organizadores y vecinos; sin embargo, enfatizó que la aplicación de la normativa responde a criterios de seguridad y orden.

Pues el procedimiento de autorización permite a las autoridades municipales coordinar acciones con áreas como Protección Civil, además de verificar que los eventos cuenten con condiciones adecuadas para su desarrollo.

Indicó que el gobierno municipal ha apoyado a los organizadores en la gestión de pólizas de seguro, con el propósito de que, en caso de alguna eventualidad, exista respaldo para atender posibles afectaciones y no recaiga toda la responsabilidad en los promotores de los eventos.

Asimismo, dio a conocer que ya se encuentra en operación un protocolo para fiestas patronales, elaborado de manera conjunta con autoridades religiosas, mediante el cual se establecieron lineamientos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Entre las medidas acordadas se contempla mantener despejados los accesos a los atrios de las iglesias, restringir la venta de alcohol en las inmediaciones de los templos y limitar su comercialización hasta las 21:00 horas en los espacios donde sí esté permitida.

Además, dentro de los bailes públicos se determinó suspender la venta de bebidas alcohólicas una hora antes de concluir los eventos, con el objetivo de prevenir conflictos y mantener un ambiente seguro para los asistentes.

Ricardo Moreno aseguró que estas acciones han dado resultados positivos, ya que los 61 bailes autorizados durante el presente año se han desarrollado sin incidentes graves.

Recordó que, tras un hecho lamentable ocurrido el año pasado en San Andrés durante los primeros meses de la administración, no se han registrado nuevos sucesos de consideración en este tipo de celebraciones.