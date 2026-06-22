“Becas Rita Cetina” impide que niños y jóvenes abandonen sus estudios: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- El presidente Raciel Pérez Cruz, agradeció el respaldo del Gobierno Federal para asegurar que nadie abandone sus estudios, a través del programa “Becas Rita Cetina”. Este programa de orden federal busca aliviar la carga económica en los hogares y erradicar la deserción en el nivel básico.

Con el firme compromiso de fortalecer la permanencia escolar y garantizar que las condiciones económicas no pongan en riesgo el futuro de las infancias, el Gobierno de México en coordinación con la administración municipal encabezó una jornada de entrega de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina.

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz, entregó 350 apoyos en la escuela primaria Otilio Montaño, ubicada en la colonia Doctor Jorge Jiménez Cantú, a los beneficiarios del oriente de Tlalnepantla.

Este esfuerzo conjunto busca asegurar el bienestar social y el desarrollo académico de las familias asentadas en los sectores con mayor vulnerabilidad comunitaria de la demarcación.

Durante el acto, se destacó que esta iniciativa de orden federal representa un derecho social que alivia la carga financiera en los hogares y edifica las bases de la equidad en el acceso al aprendizaje.

La colaboración de las autoridades locales en la logística y el acompañamiento de las familias reafirma la coincidencia de objetivos entre los distintos niveles de gobierno para colocar a la educación pública como el eje principal del bienestar de la población en el territorio municipal.

Al consolidar estas acciones, la administración local refrendó su agradecimiento al respaldo continuo del Gobierno Federal para canalizar recursos directos hacia las comunidades del oriente.