La salud de las familias es prioridad para el gobierno de Huixquilucan: Contreras

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras, informó que se realizaron 60 cirugías de cataratas totalmente gratuitas, para mejorar la salud visual de población de escasos recursos.

Agregó que esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre el Sistema Municipal DIF Huixquilucan y la Asociación para Evitar la Ceguera en México, quienes unieron esfuerzos para devolverle la autonomía a personas en situación de vulnerabilidad y apoyar la economía de las familias.

Dijo que, en esta ocasión, se realizaron 60 cirugías de cataratas totalmente para beneficiar a la población mejorando su calidad de vida con servicios médicos eficientes.

Contreras Carrasco, indicó que, con esta jornada médica de alta especialidad, se atendieron a 60 pacientes provenientes de distintas comunidades de Huixquilucan, quienes fueron intervenidos sin costo alguno en el Hospital de la Ceguera de APEC, lo que representa un gran alivio para la economía de las familias, permitiendo que sus seres queridos recuperen su independencia para integrarse a la sociedad.

“Nuestra prioridad es y seguirá siendo la salud de las familias huixquiluquenses. A través de esta jornada médica, no solo realizamos cirugías sin costo, sino que devolvemos la independencia y una mejor calidad de vida a quienes más lo necesitan. Seguiremos tocando puertas y sumando esfuerzos con instituciones como la APEC, para que ningún huixquiluquense detenga su desarrollo por un padecimiento visual prevenible”.

El Sistema Municipal DIF Huixquilucan explicó que las 60 personas beneficiadas se encuentran bajo supervisión médica y en proceso de recuperación, y reiteró su compromiso con la población que vive en situación de vulnerabilidad para brindar servicios de alta especialidad, toda vez que el costo de una operación de catarata en una clínica convencional oscila entre los 11 mil y 25 mil pesos por ojo.

De acuerdo con datos de la APEC, la catarata es la principal causa de ceguera reversible en el mundo, pues afecta a más del 50 por ciento de las personas mayores de 65 años y es una condición que en mayor o menor medida, la población desarrollará en algún momento de su vida.

El Gobierno de Huixquilucan invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a las próximas convocatorias de las jornadas médicas que se difunden a través de las plataformas digitales y redes sociales oficiales del gobierno municipal y del Sistema DIF.