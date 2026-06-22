Gerencia de Metepec garantiza atención permanente a emergencias y servicios

Metepec, Méx.- La Gerencia de la Ciudad de Metepec informó que la línea de atención gratuita permanece disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, con atención personalizada para la ciudadanía, por lo que reiteró la invitación a la población a utilizar este medio con la confianza de que se garantiza la protección de datos personales y una respuesta oportuna a sus solicitudes.

En este sentido, la dependencia destacó que la prioridad permanente son las emergencias, por lo que el canal de comunicación no se detiene en ningún momento, lo que ha permitido atender situaciones críticas e incluso contribuir a la salvaguarda de vidas humanas y a la protección del patrimonio de las familias del municipio.

Asimismo, se informó que la demanda de servicios públicos se incrementa de manera significativa durante la temporada de lluvias, motivo por el cual se han intensificado los trabajos operativos en distintos frentes, con resultados considerados satisfactorios por la propia administración municipal.

Entre las acciones más destacadas se encuentra el avance en rubros como alumbrado público, recolección de residuos sólidos, mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes, balizado de calles, reparación de semáforos, atención a fugas de agua potable, así como el retiro de alrededor de 5 mil pendones y propaganda instalada en infraestructura y equipamiento urbano.

De acuerdo con información de la propia Gerencia, los indicadores de atención a servicios básicos en menos de 48 horas alcanzan una satisfacción del 100 por ciento, mientras que aquellas solicitudes que requieren planeación o intervención programada, como bacheo o desazolve, se atienden conforme a calendarios establecidos.

Cabe recordar que la Gerencia de la Ciudad fue creada en 2022 y opera el sistema *7311, mediante el cual se brindan 35 servicios públicos municipales considerados fundamentales para los habitantes de esta demarcación.

En términos generales, la administración municipal señaló que la Gerencia de la Ciudad mantiene una cobertura total en la atención de servicios públicos solicitados por la ciudadanía, con un 98 por ciento de casos resueltos de manera satisfactoria, mientras que el porcentaje restante corresponde a peticiones canalizadas a otras instancias de gobierno o que se encuentran en proceso de atención.