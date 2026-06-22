Fallece una persona tras sufrir accidente en la México-Texcoco

Los Reyes La Paz, Méx.- La mañana de este domingo, se registró un accidente fatal sobre la carretera federal México-Texcoco, a la altura de la zona conocida como La Festival, en el municipio de Los Reyes La Paz, que dejó como saldo una persona sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en los carriles con dirección hacia el municipio de Texcoco, donde automovilistas y vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras observar a una persona tendida sobre la cinta asfáltica. Al arribar al lugar, paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal de Los Reyes La Paz implementaron un operativo de seguridad en la zona y procedieron a acordonar el área para preservar los indicios, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Este tipo de protocolos son habituales en accidentes con víctimas mortales registrados sobre esta importante vialidad del oriente mexiquense.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la identidad de la persona fallecida ni las causas exactas del accidente. Tampoco se ha precisado si estuvieron involucrados otros vehículos o si el hecho derivó de una falla mecánica, exceso de velocidad o alguna otra circunstancia.

La presencia de unidades policiacas y de investigación generó afectaciones a la circulación vehicular durante varias horas, por lo que autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones y considerar tiempos adicionales de traslado al circular por la carretera México-Texcoco en dirección a Texcoco.

Las investigaciones continúan para determinar la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades. Se espera que en las próximas horas las autoridades estatales emitan información oficial sobre este lamentable suceso.