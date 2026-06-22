Imparten capacitación en derechos humanos a policías de Chimalhuacán

Chimalhuacán, Méx.- Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la profesionalización de los cuerpos de seguridad, 106 elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal concluyeron la Estrategia Nacional de Capacitación Contra la Tortura, programa impulsado para reforzar el respeto a los derechos humanos y mejorar la actuación policial en beneficio de la ciudadanía.

La capacitación tuvo una duración de más de 360 horas en modalidad virtual, distribuidas en 13 módulos especializados impartidos durante siete semanas. Como resultado, los 106 participantes acreditaron satisfactoriamente el programa, mientras que 27 elementos obtuvieron excelencia académica.

La ceremonia de clausura fue encabezada por la presidenta municipal, Xóchitl Flores Jiménez, quien reconoció el esfuerzo de las y los participantes y destacó que la preparación permanente de los cuerpos policiales es indispensable para garantizar una actuación apegada a los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos. “La misión es clara: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La tortura y los tratos crueles no tienen, ni tendrán jamás, cabida en nuestra corporación”, afirmó.

Por su parte, la titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, María Daynita Oliveros, señaló que la capacitación continua constituye una herramienta fundamental para consolidar una actuación policial basada en la legalidad, la integridad y el respeto a la dignidad humana.

AUXILIAN A JOVEN AGREDIDO

Por otra parte, la Dirección de Seguridad Ciudadana de Chimalhuacán aclara, sobre el video que circula en medios de comunicación y redes sociales, que la agresión a un joven por parte de un comerciante ambulante, supuesto vendedor de dulces, no ocurrió en Chimalhuacán, sino en el municipio de Chicoloapan.

Los hechos se registraron a las 14:32 horas de ayer domingo, cuando elementos de Chimalhuacán que circulaban sobre la avenida Pirules recibieron el llamado de auxilio de un joven de 18 años, quien había sido víctima de un intento de robo y agresión en las calles Plan de Ayala y Pino Suárez, en territorio de Chicoloapan.

Al encontrarse en una zona limítrofe y ante la urgencia de la situación, elementos de Seguridad Ciudadana intervinieron de inmediato para salvaguardar la integridad del afectado, priorizando la atención médica oportuna.

En ese momento, los agentes trasladaron al afectado a bordo de la unidad 409. El lesionado fue llevado hacia la Av. Nezahualcóyotl en Chimalhuacán, punto donde se coordinó el encuentro con la ambulancia Alfa 01, al mando del paramédico Jaime Figueroa, logrando el ingreso oportuno del joven al hospital 90 Camas para su atención médica.