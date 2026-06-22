TRIJAEM promueve campaña “Tarjeta Roja contra la Corrupción”

Toluca, Méx.- Con un mensaje de cero tolerancia a las ilegalidades, y aprovechando el contexto mundialista y la capacidad del deporte para conectar con las personas, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) presentó la campaña dual “Gol por la Justicia” y “Tarjeta Roja contra la Corrupción”.

En el Estado de México, la corrupción no puede jugar tiempo extra ni encontrar espacios para la impunidad, expresó Luis Eduardo Gómez García, magistrado presidente del TRIJAEM, al destacar que esta estrategia de difusión institucional busca acercar la cultura de la legalidad a la ciudadanía a través del lenguaje universal del futbol.

“El Tribunal es el árbitro que garantiza que el partido entre ciudadanía y gobierno se juegue con reglas claras. Cuando una autoridad actúa fuera de la ley, intervenimos para restablecer el equilibrio y proteger los derechos de las personas. Cuando existe corrupción, la respuesta debe ser una sola: tarjeta roja”, señaló el magistrado presidente.

La campaña “Gol por la Justicia” promueve el cumplimiento de la ley como la mejor jugada para fortalecer la convivencia social y las instituciones públicas. Para la ciudadanía, representa acciones como respetar los reglamentos, cumplir con las obligaciones fiscales, denunciar actos de corrupción y promover la legalidad. Para las personas servidoras públicas, implica actuar con imparcialidad, transparencia, ética y vocación de servicio.

Cada trámite realizado conforme a derecho, cada decisión pública transparente y cada acto de responsabilidad ciudadana representan un gol a favor de la justicia y del fortalecimiento del Estado de Derecho.

Por su parte, la campaña “Tarjeta Roja contra la Corrupción” establece una postura firme frente a cualquier conducta que vulnere la legalidad. Sobornos, abuso de funciones, desvío de recursos públicos, falsificación de documentos, condicionamiento de servicios o cualquier práctica irregular deben ser denunciados, investigados y sancionados.

El mensaje es claro: la corrupción no es una falta menor; es una conducta que lastima la confianza ciudadana, debilita las instituciones y frena el desarrollo de las comunidades.

La estrategia también busca fortalecer la conciencia social sobre la importancia de la denuncia ciudadana, la vigilancia de los recursos públicos y la responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad para construir instituciones más transparentes y eficientes.

Los resultados del Tribunal reflejan la relevancia de esta labor. Al corte del 31 de mayo de 2026, el TRIJAEM ha atendido 3 mil 544 juicios administrativos y de responsabilidades en sus salas regionales, además de mil 390 recursos de revisión en la Sala Superior, para un total de 4 mil 934 asuntos atendidos.

Estas cifras reflejan la confianza de las y los mexiquenses en las vías institucionales para defender sus derechos, exigir el cumplimiento de la ley y fortalecer el Estado de Derecho.