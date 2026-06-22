Destaca gobernadora que la SSEM recibió reconocimiento ICCA 2026 en Londres

Toluca, Méx.- En el marco de la Mesa de Paz, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció a la Secretaría de Seguridad del Estado de México por obtener premio International Critical Communications Awards (ICCA) 2026 en la categoría “Mejor uso de comunicaciones críticas en la seguridad pública”, recibido por el Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, en Londres, Inglaterra, el pasado 16 de junio.

“En el #C5 de Toluca iniciamos las actividades de este día, en reunión de la Mesa de Paz donde revisamos los resultados en materia de seguridad. Durante la reunión, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que en el #EdoMex recibimos el International Critical Communications Awards (ICCA) 2026, uno de los máximos reconocimientos mundiales en materia de comunicaciones críticas, en la categoría “Mejor uso de comunicaciones críticas en seguridad pública”, donde se destaca la tecnología que se ha implementado y que fortalece la coordinación operativa de las instituciones de seguridad y atención de emergencias”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez en sus redes sociales.

El reconocimiento distingue el proyecto “Transformación de las comunicaciones híbridas para misiones críticas del Estado de México”, desarrollado por la SSEM, el cual compitió con iniciativas de organismos de seguridad y emergencia de países como Chile, Brasil, India, Rumania y los Países Bajos.

“Este premio nos impulsa a continuar la modernización de los sistemas de seguridad pública y seguir avanzando en brindar tranquilidad a las familias mexiquenses”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Con esta infraestructura tecnológica, corporaciones policiales, cuerpos de emergencia y protección civil cuentan con servicios de voz, transmisión de datos y video en tiempo real, lo que garantiza comunicaciones seguras e ininterrumpidas incluso en situaciones de alta demanda o contingencias complejas.

En la sesión 117 de la Mesa de Paz participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.