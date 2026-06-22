Avanza rehabilitación de Periférico Oriente y Avenida Central

Nezahualcóyotl, Méx.– El Gobierno del Estado de México transforma la movilidad de 180 mil automovilistas y mejora la seguridad vial con la rehabilitación de 4.72 kilómetros de Periférico Oriente que comprende los cuerpos norte y sur y 22.58 kilómetros en Avenida Central en los cuerpos centrales y laterales, obras que se suman a la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

Los trabajos consistieron en la intervención profunda de la vialidad con la finalidad de mejorar y eliminar deformaciones, renivelaciones, así como la renovación de la carpeta asfáltica, nueva señalización horizontal y vertical, construcción de guarniciones en algunos puntos e iluminación, esto permitirá realizar traslados más rápidos ya que son principales vías de conexión entre los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl con la Ciudad de México.

“Está bien para la ciudadanía, para los que manejamos, para que ya podamos pasar bien porque hay muchos baches”, expresó Fabiola, usuaria de la Avenida Central.

Con esta obra, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez beneficia a más de 2.6 millones de habitantes del oriente mexiquense, ya que no solo contempla la rehabilitación de la infraestructura carretera, sino también el mejoramiento de la imagen urbana mediante la instalación de luminarias, contribuyendo así a una vialidad más moderna, funcional y con mejores condiciones para la movilidad.