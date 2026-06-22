Gobernadora Delfina Gómez alcanza 66.7% de aprobación ciudadana

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, mantiene una percepción favorable entre la ciudadanía mexiquense al registrar una aprobación de 66.7 por ciento, de acuerdo con la más reciente encuesta elaborada por FactoMétrica, ejercicio que midió la opinión de los habitantes de la entidad sobre distintos rubros de la administración estatal.

El estudio revela que prácticamente siete de cada diez ciudadanos consultados avalan el desempeño de la mandataria estatal, una evaluación que encuentra sustento en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo de la entidad, entre ellas la generación de empleo, el crecimiento económico y la operación de programas sociales.

Uno de los resultados más significativos corresponde al apartado de empleo y desarrollo económico, que obtuvo una aprobación de 65.7 por ciento. El dato cobra relevancia en un contexto donde el Estado de México ha logrado mantener una posición destacada a nivel nacional en la creación de fuentes laborales formales y en la atracción de inversiones, factores que han sido impulsados desde el inicio de la actual administración.

La entidad mexiquense continúa siendo uno de los principales polos económicos del país, condición que ha permitido fortalecer su capacidad para captar proyectos productivos y ampliar oportunidades de empleo en diversas regiones. La encuesta refleja que estas acciones son percibidas positivamente por una parte importante de la población.

Otro de los rubros con alta valoración ciudadana es el relacionado con los programas sociales. La medición de FactoMétrica reporta una aprobación de 63.4 por ciento en este apartado, posicionándolo entre los indicadores con mejor desempeño dentro de la gestión estatal.

La estrategia social impulsada por el gobierno mexiquense ha buscado ampliar la atención a sectores históricamente vulnerables mediante apoyos enfocados en mujeres, adultos mayores, estudiantes y familias en condiciones de rezago, acciones que han contribuido a fortalecer la percepción favorable entre los beneficiarios y la población en general.

En materia de seguridad pública, la encuesta registra una aprobación de 51.6 por ciento respecto a las acciones implementadas para combatir la delincuencia y fortalecer la tranquilidad de los habitantes. Aunque se trata de uno de los temas con mayores exigencias por parte de la ciudadanía, el resultado muestra una evaluación positiva de las medidas emprendidas por la administración estatal en este ámbito.

Los resultados de la encuesta permiten observar una valoración favorable del trabajo gubernamental en áreas vinculadas con el bienestar social y el desarrollo económico, considerados pilares de la administración encabezada por Delfina Gómez Álvarez.

La medición fue realizada los días 17 y 18 de junio entre mil personas mayores de edad residentes en el Estado de México, quienes fueron consultadas sobre diversos aspectos relacionados con el desempeño del gobierno estatal.

Con una aprobación de 66.7 por ciento, la gobernadora mexiquense consolida niveles importantes de respaldo ciudadano, particularmente en rubros asociados con la generación de oportunidades económicas y la atención de las necesidades sociales de la población.