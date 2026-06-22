Festival Turístico Nacional 2026 reúne a miles de visitantes en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Todo un éxito resultó el Festival Turístico Nacional 2026: Ecatepec, tierra de encuentro y raíces, realizado durante cuatro días en la explanada municipal y que contó con la participación de los estados de Hidalgo y Michoacán, así como de siete municipios mexiquenses.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró el festival, junto con autoridades de Michoacán e Hidalgo, así como de los municipios mexiquenses participantes, el cual se efectuó del 18 al 21 de junio y registró miles de visitantes, no sólo de Ecatepec, sino de otras localidades del Estado de México y Ciudad de México.

Nataly Mendoza, del Departamento de Artesanía y Turismo, dependiente de la Dirección de Desarrollo Económico municipal, informó que participaron cerca de 230 expositores de dichos estados y de Chimalhuacán, Papalotla, Tenancingo, Texcoco, Teotihuacán, Coatepec Harinas y Ecatepec, que fue anfitrión.

“La gente reconoce que este tipo de festivales fortalece la identidad de ser ecatepense”, afirmó, además de que contó con la participación del Ballet Folclórico de Hidalgo y de artistas de Ecatepec.

Agregó: “Nos decían nuestros visitantes: nosotros veníamos con otra imagen, de repente veníamos hasta un poco dudosos y hoy estamos agradecidísimos porque la gente de Ecatepec es amable, nos ofrecen apoyo si requerimos algo. Están muy agradecidos por todas las atenciones que ha tenido la presidenta municipal Azucena Cisneros para ellos”.

Ángel Luna Moreno, tallador de piedra de Chimalhuacán, relató que participaron artesanos de su municipio dedicados a esta actividad, quienes elaboran objetos como molcajetes y también esculturas con diferentes materiales e incluso restauran edificios antiguos.

De Michoacán participaron artesanas y artesanos, entre ellos de Paracho, que llevaron guitarras para su venta, todas de gran calidad y excelente sonido, así como precios accesibles. También hubo de Santa Clara del Cobre, con utensilios y adornos de este metal.

Cisneros Coss afirmó que las y los artesanos emergen y recuerdan a la población la importancia de trabajar con las manos

“Un artesano no solo fabrica objetos, un artesano transforma la materia en metal, la madera, el barro, el papel y se convierten en arte, en bellas artesanías”, expresó.

Nataly Mendoza reiteró que “la experiencia es positiva y siembra un precedente, una muestra de que Ecatepec puede ser anfitrión de este tipo de festivales y probablemente el siguiente año sea todavía más grande”.

“Agradecemos a los dos gobiernos (de Michoacán e Hidalgo) el apoyo, disposición y confianza que depositaron en nosotros y en la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss”, dijo.