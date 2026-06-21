Sin recortes a prestaciones del SUTESUAEM, aseguró la UAEMéx

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) aseguró que no habrá reducción en las prestaciones de las y los trabajadores agremiados al Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la institución (SUTESUAEM), y anunció que este lunes habrá una nueva reunión con autoridades universitarias para continuar con el diálogo y atender las inquietudes planteadas por el gremio.

Luego de la protesta realizada el pasado jueves por integrantes del SUTESUAEM, quienes manifestaron su inconformidad ante la presunta cancelación del anticipo de aguinaldo y posibles afectaciones a sus prestaciones laborales derivadas de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la Máxima Casa de Estudios de la entidad mexiquense informó que mantuvo un diálogo respetuoso con los manifestantes y atendió sus planteamientos.

La institución precisó que se integró una comisión y se realizó una reunión en la que participaron la dirigente sindical y representantes del sindicato de diversos espacios universitarios, con el propósito de escuchar las demandas expresadas por los trabajadores.

“En esa reunión se escucharon sus demandas y se aclararon sus dudas. Estuvieron presentes las secretarias de Gestión y Administración y Finanzas”, indicó la Universidad.

Respecto al tema del aguinaldo, la UAEMéx puntualizó que la Ley Federal del Trabajo establece que dicha prestación debe cubrirse, a más tardar, el 21 de diciembre, por lo que no existe ningún indicio de que ésta no vaya a ser entregada.

Asimismo, sostuvo que no hay reducción alguna en otras prestaciones y aclaró que las solicitudes presentadas corresponden a temas extraordinarios que serán revisados por las áreas competentes.

“El lunes habrá una nueva reunión para seguir evaluando alternativas y opciones”, concluyó la institución.