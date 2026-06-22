Con evento cultural festejan a maestros Antorchistas

Redacción

Redacción 22 junio, 2026

22 junio, 2026 Municipios

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Ixtlahuaca, Méx.- En las instalaciones de la escuela preparatoria de San Juan de las Manzanas se realizó un reconocimiento a los profesores de nivel medio superior que laboran en las escuelas promovidas por el Movimiento Antorchista (MAN) en el Valle de Toluca.

Con la presentación de diversos cuadros de danza regional, ejecutados por los alumnos de la institución, se reconoció el empeño y dedicación de los profesores quienes superando innumerables obstáculos y limitaciones se han incorporado al proyecto educativos de dicha organización.

En el evento estuvieron presentes los dirigentes de dicha organización en la región, encabezados por Saúl torres Bautista, quien en su intervención expuso los objetivos de su organización, preparar individuos que eduquen políticamente al pueblo de México para realizar el cambio de modelo económico por uno más equitativo.

“Y en esta tarea la labor de nuestros compañeros maestros no se limita a la teoría, ponen el ejemplo de lucha necesario para inculcar en sus alumnos la certeza de que la grave situación social puede cambiar y cómo hacerlo”, afirmó Torres Bautista.

“Nuestra actual lucha contra el gobierno estatal que se niega a resolver nuestras demandas, también incluye a los maestros, no sólo en su mejora salarial y de prestaciones sino también en infraestructura material para cumplir su labor” finalizó Saúl Torres