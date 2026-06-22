Alcaldesa Ana Muñiz reconoce a padres de familia en su día

San Mateo Atenco, Méx.- En el marco de la celebración del Día del Padre, el Gobierno Municipal de San Mateo Atenco llevó a cabo un emotivo reconocimiento a los servidores públicos y agremiados del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM), destacando su esfuerzo diario tanto en el ámbito laboral como familiar.

La actividad fue encabezada por la presidenta municipal, Ana Muñiz Neyra, quien ha impulsado una administración cercana a los trabajadores y enfocada en fortalecer el bienestar de las familias atenquenses. Durante la conmemoración, se reconoció la dedicación de los padres que forman parte de la estructura gubernamental municipal y que diariamente contribuyen al desarrollo de San Mateo Atenco mediante su vocación de servicio.

El Ayuntamiento resaltó que los trabajadores homenajeados representan un ejemplo de responsabilidad, compromiso y entrega, al desempeñar con profesionalismo sus funciones dentro de la administración pública sin descuidar el papel fundamental que desempeñan en sus hogares.

A través de este reconocimiento, la administración municipal refrendó su compromiso de valorar el esfuerzo de quienes contribuyen al funcionamiento eficiente de los servicios públicos y al fortalecimiento de las instituciones locales.

La alcaldesa Ana Muñiz Neyra por su parte, ha mantenido una política de cercanía con los trabajadores municipales, promoviendo acciones orientadas al respeto de sus derechos laborales, la dignificación del servicio público y la construcción de un entorno laboral que favorezca el desarrollo integral de las familias.

Durante el encuentro, autoridades municipales expresaron su agradecimiento a los padres servidores públicos por la responsabilidad con la que desempeñan cada una de sus labores y por el ejemplo que representan para las nuevas generaciones.

Bajo el lema “Por los papás atenquenses, Unidos Sí, Unidos Siempre”, el Gobierno Municipal reiteró su reconocimiento a quienes contribuyen diariamente al progreso de San Mateo Atenco desde el servicio público, fortaleciendo al mismo tiempo los valores familiares y comunitarios que distinguen al municipio.

Con acciones como esta, la administración encabezada por Ana Muñiz Neyra continúa impulsando una gestión humana, cercana y comprometida con el bienestar de las y los trabajadores, reconociendo que su esfuerzo es fundamental para mantener un gobierno eficiente y al servicio de la ciudadanía.