La atención de las causas es indispensable para aminorar la situación de violencia: Montoya

Naucalpan, Méx.- El Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez, al encabezar la Mesa de Paz y la estrategia de Atención a las Causas, en el Deportivo Boulevares, expresó que su Gobierno, trabaja todos los días con obras para mejorar los espacios y servicios públicos que beneficien a las comunidades y a las siguientes generaciones.

Montoya Márquez acompañado de autoridades auxiliares, así como de las y los vecinos, y mandos de las diversas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, enfatizó que en materia de seguridad se ha avanzado con una Guardia Municipal de proximidad, mejores herramientas, tecnología y una vigilancia constante, lo que ha dado frutos para disminuir de manera considerable los delitos de alto impacto.

El alcalde, mencionó que también se trata de llevar justicia social con mejores luminarias, mejores calles y avenidas con recursos municipales y el apoyo tanto de los gobiernos federal y estatal de la Presidenta de la República y la Gobernadora del Estado de México.

Destacó, obras que cambian la vida de las familias naucalpenses como la Universidad Rosario Castellanos, el Mexicable Línea 3 y la reciente rehabilitación integral histórica del Periférico Norte.

El Presidente Municipal, enfatizó que, la atención de las causas es indispensable para lograr aminorar la situación de violencia, de inseguridad, y se trata de una cuestión de valores que se aprenden en casa y se refuerzan en la escuela y, las comunidades que luchan por mantener una convivencia sana.

Dijo, que con la participación de la comunidad, se logrará encaminar a las y los jóvenes en causas que les lleve a encontrar su camino para después convertirse en personas con valores positivos que contribuyan a mejorar Naucalpan.