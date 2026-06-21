Fue un éxito la décima edición del 21 k Día del Padre Toluca

Toluca, Méx.- El Día del Padre se vivió de una manera especial en la capital mexiquense con la realización de la décima edición de la Carrera Atlética 21K Día del Padre, evento que reunió a más de tres mil participantes en una jornada donde el deporte, la convivencia y el ambiente familiar fueron los grandes protagonistas.

Organizada por Promociones Atléticas PAVIGUE y el Instituto Profesional en la Enseñanza y Formación Humana (IPEFH), la competencia volvió a consolidarse como una de las celebraciones deportivas más importantes de Toluca. Desde temprana hora, corredores de distintas edades ocuparon los puentes de Paseo Tollocan, formando una extensa marea multicolor que dio vida a una auténtica fiesta atlética.

La salida se dio a las 7:00 horas bajo condiciones ideales para correr. El entusiasmo de los participantes estuvo acompañado por música, mariachi, fuegos pirotécnicos y rifas, elementos que contribuyeron a crear un ambiente festivo para corredores y acompañantes. Familias enteras acudieron para respaldar a sus seres queridos y compartir una mañana diferente en torno a la actividad física.

En el aspecto competitivo, la prueba principal de 21 kilómetros coronó a la toluqueña Mayra Sánchez Vidal como ganadora absoluta de la rama femenil, mientras que Juan Carlos Mendoza conquistó el primer lugar de la categoría varonil.

La distancia de 14 kilómetros tuvo como vencedora a Geraldine Martínez, seguida por Yenni Susano y Yenifer Bueno. En la rama varonil, Antonio López Villanueva se quedó con el triunfo, acompañado en el podio por Uriel Romero y Alan González.

Por su parte, Nadia Izquierdo encabezó la clasificación femenil de los 7 kilómetros, seguida por Ximena López y Alejandra Sánchez. En la categoría varonil, César Díaz fue el primero en cruzar la meta, mientras que Luis Enrique Heras y Jonathan Vázquez ocuparon la segunda y tercera posición.

Más allá de los nombres que subieron al podio, la carrera volvió a cumplir con su esencia: brindar a los padres y a sus familias una experiencia distinta para celebrar su día. Entre sonrisas, abrazos y kilómetros recorridos, Toluca reafirmó su pasión por el deporte en una mañana que quedará marcada como una verdadera fiesta atlética.