Metepec obtiene por tercera ocasión consecutiva la Escoba de Platino en España

Metepec, Méx- El municipio de Metepec fue distinguido por tercera ocasión consecutiva con la Escoba de Platino, uno de los máximos reconocimientos internacionales en materia de limpieza pública, gestión de residuos y cuidado ambiental, gracias a la implementación del proyecto denominado Sitio de Transferencia y Valorización.

El galardón fue otorgado en Madrid, España, dentro de la iniciativa promovida por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS), organismo que reconoce a gobiernos e instituciones que destacan por desarrollar proyectos innovadores enfocados en la sustentabilidad, la limpieza urbana y el manejo responsable de los residuos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el presidente municipal, Fernando Flores Fernández, informó sobre la obtención del reconocimiento y destacó que este logro es resultado del trabajo conjunto de las distintas áreas de la administración municipal y del compromiso de la ciudadanía con el cuidado del entorno.

“Por tercera ocasión consecutiva esta administración de los ciudadanos gobernando ha sido reconocida con el galardón Escoba de Platino en Madrid, España, con el proyecto denominado Sitio de Transferencia y Valorización, implementado a través de la Dirección de Servicios Públicos”, señaló el alcalde.

Flores Fernández resaltó que la distinción internacional confirma el compromiso de Metepec con la protección del medio ambiente y la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.

“En Metepec hemos confirmado que somos un gobierno responsable ambientalmente, dedicado al cuidado de nuestro entorno y creador de políticas públicas a favor del lugar en el que vivimos”, expresó.

El edil reconoció el esfuerzo realizado por servidores públicos y trabajadores municipales que participaron en el desarrollo y operación del proyecto, al considerar que las acciones diarias emprendidas en favor del medio ambiente han permitido posicionar a Metepec como un referente en materia ecológica.

Asimismo, afirmó que el reconocimiento fortalece la imagen del municipio como una ciudad moderna, eficiente y comprometida con el desarrollo sustentable.

“Lo volvimos a hacer porque Metepec es una ciudad que funciona y que seguirá así por los ciudadanos”, manifestó el alcalde, quien también aprovechó el mensaje para felicitar a los padres de familia del municipio con motivo de su día.

El proyecto Sitio de Transferencia y Valorización forma parte de las estrategias impulsadas por la Dirección de Servicios Públicos para optimizar el manejo de los residuos sólidos urbanos, fomentar el aprovechamiento de materiales reciclables y reducir el impacto ambiental derivado de la disposición final de desechos.

La Escoba de Platino es considerada la máxima distinción que entrega la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente a municipios, organismos e instituciones que sobresalen por sus proyectos de innovación en limpieza pública, sostenibilidad y gestión integral de residuos.

Con esta tercera distinción consecutiva, Metepec consolida su posición como uno de los municipios mexicanos con mayor reconocimiento internacional en materia ambiental, fortaleciendo su compromiso con la construcción de una ciudad más limpia, ordenada y sustentable para las futuras generaciones.