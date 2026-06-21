Bloqueo por joven desaparecido colapsó autopista Toluca-Temoaya

Toluca, Méx.- La desaparición de Edwin Gustavo de la Vega Gutiérrez, de 19 años de edad, desató caos vial sobre la carretera Toluca-Temoaya, luego de que familiares, amigos y vecinos del municipio bloquearon la vialidad a la altura del Libramiento Bicentenario y la incorporación a la autopista para exigir avances en las investigaciones y con ello, su pronta localización.

Este domingo, la protesta provocó severas afectaciones a la circulación y dejó varados a cientos de automovilistas, usuarios del transporte público y transportistas, quienes esperaron durante varias horas para continuar su camino o en todo caso, buscar rutas alternas, para evitar quedarse atorados en la vialidad.

También, el cierre total de la vialidad ocasionó retrasos en los recorridos y complicaciones para quienes se dirigían hacia Temoaya y Toluca, así como comunidades aledañas a la zona norte de la capital mexiquense.

Con pancartas y consignas, los manifestantes exigieron una respuesta de las autoridades ante la desaparición del joven, quien de acuerdo con los familiares salió con rumbo a Puebla por cuestiones laborales y desde la madrugada del 13 de junio se perdió toda comunicación con él, a la fecha se desconoce su paradero.

Con desesperación y al difundir la ficha de búsqueda, la familia pidió apoyos a la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a dar con su paradero.

Tras varias horas de protesta, una comisión de familiares se trasladó a la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, en Toluca, donde se reunieron con autoridades ministeriales para conocer el avance de las diligencias y reforzar las acciones de búsqueda, exigen que continúen las investigaciones.

Luego del encuentro, los inconformes decidieron liberar la carretera, permitiendo que poco a poco se restableciera la circulación. Sin embargo, las largas filas de vehículos y el retraso en los traslados evidenciaron el impacto que tuvo la manifestación, mientras la familia de Edwin Gustavo mantiene la esperanza de encontrarlo con vida y continúa exigiendo resultados en las investigaciones

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